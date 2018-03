– Ungdom kjører de kraftigste maskinene

nyheter

Transportøkonomisk institutt (TØI) har laget en fersk rapport om bruk av snøscooter her til lands. Den viser at ungdom har høyere risiko for uhell og personskader på scooteren. De har da også de kraftigste scooterne.

85.000 scootere

Rapporten viser at det er omlag 85.000 snøscootere i Norge. Hele 4.600 snøscootereiere har deltatt i undersøkelsen.

– Grunnen til at ungdom har høyere risiko skyldes at en del bruker snøscooter til risikoaktiviteter som å kjøre i løssnø, i bratte fjellsider, til hopping og kappkjøring, heter det i rapporten Bruk av Snøscooter i Norge. Atferd, holdninger, uhell og risiko.

Blant ungdom under 25 år svarer seks av ti at de deriver med denne leken av og til eller oftere.

Fritidsaktiviteter

De fleste bruker imidlertid scooteren til ulike fritidsaktiviteter som dagsturer, isfiske, transport til hytte og i næring i forbindelse med hytteservice, skianlegg, reindrift og kjøring av ved.

– Brukssesongen er fra november til mai, med en topp i mars, heter det.

I undersøkelsen går det fram at mange scootereiere synes det er for strenge restiksjoner. Det innrømmes at ulovlig kjøring forekommer.

– Mange mener det bør være flere scooterløyper og at det bør være egne områder der det er lov å kjøre fritt, slik det er i Sverige og på Svalbard. Et klart flertall mener dette ville føre til mindre ulovlig kjøring, heter det i rapporten.

Dropper alkohol

Når det gjelder fart, er den generelle fartsgrensen i terreng 70 km/t.

– Omtrent hver fjerde scootereier sier at de av og til eller oftere kjører fortere enn dette i terrenget. 13 prosent av scootereierne har hatt ett eller flere uhell med snøscooter i perioden 2011–2016.

Nesten ingen i undersøkelsen sier at de kjører etter å ha drukket alkohol og et stort flertall i utvalget sier at de alltid bruker hjelm (67 prosent).