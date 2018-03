– Dessverre framstår ikke Alta som en scooterkommune

nyheter

Bakgrunnen er at kommunestyret i desember la ned dispensasjonsutvalget og per i dag har overlatt ansvaret til administrstrasjonen, samt SV-er og hovedutvalgsleder Otto Aas.

– Det sier noe om holdningene til en svært viktig næring, for mange i Alta lever faktisk av scooterrelatert virksomhet, enten direkte eller indirekte. Likevel er det viktigste i min kritikk at det er innbyggerne i Alta som rammes. Jeg tror at muligheter til å bruke snøscooteren til et aktivt friluftsliv betyr mye for mange, og skaper stor bolyst. Når vi fjerner disp-utvalget og i tillegg feilinformer om at bakgrunnen er å spare penger, blir det helt feil, sier Olsen og legger til:

– Disputvalget ble ikke lagt ned for å få 100.000 kroner mer til asfalt eller mer penger til lærebøker, det er penger som blir brukt på de rød-gule-grønne politikerne. I alle hovedsak går pengene som hentes inn ved å legge ned utvalget til å frikjøpe varaordfører Anita Håkegård Pedersen mer enn tidligere. Det er i mine øyne ikke å spare penger.

Fungerer

Hovedutvalgsleder Otto Aas (SV) har ikke vært tilgjengelig i dag for å kommentere saken, men forklarte til Altaposten at han og hovedutvalget har gjennomført kommunestyrets vedtak. Det har frigjort rundt 100.000 kroner.

– Det er ikke optimalt å ikke ha et eget dispensasjonsutvalg, men med de delegasjonene som er gitt fungerer det godt for innbyggerne. Alle får behandlet sine dispensasjoner innen rimelig tid, administrativt. De svært få tilfellene av ikke kurante søknader som det også haster med, har vi delegert avgjørelsesmyndighet til hovedutvalgslederen, altså meg. Hovedutvalget vil få disse sakene til godkjenning i etterkant og vil da kunne sikre en praksis i tråd med hovedutvalgets intensjon. Her ligger det en sikkerhetsventil i form av justering av kursen, forklarer Aas.