Vant konkurranse med egenlaget turist-app

Årets konkurranse om å bli beste ungdomsbedrift endte med seier til Buckeye UB fra Vadsø, opplyser Ungt Entreprenørskap i en pressemelding. Med nettbasert app har de siktet seg inn mot turistmarkedet. Appen skal nemlig fungere som en digital plattform for både aktører og turister, der aktørenes attraksjoner blir markedsført.

– Gjengen fra Vadsø overbeviste på alle områder, de leverte og gjorde et solid inntrykk både i forhold til delårsrapport, scene presentasjon og intervju. Buckeye UB hadde skarp konkurranse om seieren fra flere sterke Ungdomsbedrifter. Nærmest kom CETO UB fra Vadsø vgs. på 2. plass og Brilliant UB fra Båtsfjord vgs. på 3. plass, heter det i pressemeldingen.

Ungdomsbedriften, som består av Otilie Næss, Erika Møller Vormdal, Katrine Tønsberg Gaski, Karina Salamonsen, Hanna Aagesen, Johannes Barlien og Maila Dikkanen og Øyvind Corneliussen kan dermed gjøre seg klare til NM til våren.

– Vi går selvfølgelig for gull, lyder det fra ungdommene.

I tillegg til årets UB, ble flere andre vinnere kåret – med NM-deltakelse i premie:

Eallin Illu UB Samisk vgs. Karasjok, vinner av beste yrkesfaglig bedrift

CETO UB Vadsø vgs. vinner av størst verdiskapingspotensial

Brilliant UB Båtsfjord private vgs. vinner av et Wildcard

MATPHA UB Vardø vgs. vinner av et Wildcard

– Det ble også kåret en vinner i kategorien Finnmarksmat i fremtiden, MATPHA UB fra Vardø vgs. De vinner en tur til Milano og den berømte hotell- og kokkeskolen Carlo Porta. I to dager deltar de i undervisningen sammen med de italienske elevene. Vinnergruppa skal også besøke flere råvareprodusenter og matvarebedrifter under oppholdet i Italia, heter det i pressemeldingen.

Ishavskraftprisen ble også delt ut, til beste selger. HEr var det Anne Madeleine Eira Hætta, fra Sátni Print UB på Samisk vgs. Karasjok, som vant.

Hun får en tur til Canada, nærmere bestemt London Ontario, 19.-24 august, for å delta på Next Generation Leaders Forum.

– Dette er et forum der de unge får utviklet sine lederegenskaper og knyttet nettverk med andre ungdommer over hele verden. Dette vil garantert bli en opplevelse for livet, mener rådgiver Jenny May Wickstrøm i Ungt Entreprenørskap.