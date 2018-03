Politikerne drar på befaring i Stillaveien

nyheter

Søknaden om fradeling av boligtomt i Stillaveien 5 i Tverrelvdalen lå an til å få nei fra Alta kommune. I medhold av jordloven ville ikke administrasjonen gi tillatelse til omdisponering og fradeling.

– Søknaden er strid med arealformål i kommuneplanens arealdel. I et så sentralt landbruksområde som i Tverrelvdalen, er det svært uheldig med fradelinger bit for bit, i stedet for at områder til boliger planlegges helhetlig med god og hensiktsmessig arealutnyttelse, het det i innstillingen.

Administrasjonen mente en fradeling som omsøkt kunne føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket.

Hovedutvalget for næring, drift og miljø vil imidlertid se på saken på nytt og vedtok derfor omforent at det skal gjennomføres en befaring på bar mark 28. mai.