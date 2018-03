nyheter

Statens vegvesen kjørte tirsdag kontroll på Kvenvikmoen. Til sammen 75 tyngre kjøretøy ble stanset, opplyses det via twitter.

– En fører anmeldt for ikke å stoppet for kontroll. Fire førere anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid, den alvorligste var kjøring i over 20 timer uten hvile, heter det i meldingen.

Det ble utstedt fire gebyrer, blant annet ett på 8.000 kroner for manglende bombrikke.

– Fire kjøretøy fikk kjøreforbud for diverse mangler, heter det.