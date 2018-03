Fortvilet leting etter savnet valp: – Har du sett Birk?

nyheter

Lørdag rundt klokka 9 ble den fem måneder gamle pointer-valpen Birk borte fra sin eier, Lasse Johnsen. Birk forsvant på Sarves, og det har blitt lett høyt og lavt etter hunden etter dette. Både Lasse og venner av han har etterlyst hunden via sosiale medier den siste tiden, foreløpig uten hell.

Usikre observasjoner

– Jeg har brukt all ledig tid til å lete etter han, og flere venner og bekjente har blitt med på letingen. Vi har saumfart hele området rundt der han forsvant, uten at vi har klart å finne spor etter han. I begynnelsen foregikk letingen via scooter, senere har vi brukt bil eller gått til fots, forteller han.

Lørdag ettermiddag kom det nemlig inn tips som kunne tyde på at hunden har tatt seg ned fra fjellet. Det var blitt gjort en observasjon av en hund som lignet Birk, på Rafsbotn-siden av Transfarelvmoen.

– Dette var samtidig en usikker observasjon. 21.30 søndag kom en ny observasjon, denne gangen fra snuplassen på Nerskogen. Dette var en hund som visstnok var veldig lik, men tipseren var usikker på om det var en pointer eller en annen rase.

Lasse og vennene tok la følge av dette noe av leteinnsatsen ned mot dette området.

Håper på hjelp fra Altaposten-leserne

Mandag ble Johnsen tipset om en ny observasjon:

– I 15.30-tiden kom det inn en melding om en observasjon ved TK Motor på Kronstad. Her var melder helt sikker på at det var en pointer, og ut fra beskrivelsen kunne dette være Birk. Men melder er ikke 100 prosent sikker på om det var han og ikke en annen pointer som befant seg der alene.

– Denne hunden trakk ned mot elva. Er dette Birk så tyder oppførselen på at han har blitt sky og trekker seg unna folk. Vi har lett mye i området, men uten å finne han. Håper selvfølgelig at noen som leser dette og eventuelt ser han tar kontakt med meg på 950 35 788, sier Johnsen.