Mistet livet i scooter-påkjørsel

Politiet i Finnmark fikk natt til søndag 18. mars kl. 02.10 melding om en skuterulykke ved Olderfjord i Porsanger kommune. To unge kvinner til fots i et skuterspor var påkjørt av en snøskuter. Den ene kvinnen ble skadet i ulykken og døde etter forsøk på livreddende førstehjelp, heter det i en pressemelding fra Øyvind Lorentzen, leder i driftsenhet Finnmark Finnmark politidistrikt. Vakthavende ved politiet bekrefter overfor Altaposten at begge kvinnene var unge, men over 18 år.

Skal avhøre vitner

– Føreren av skuteren ble pågrepet av politiet og tatt med til lensmannskontoret for å avgi forklaring. Politiet har iverksatt etterforskning av ulykken. Det er gjort tekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Den taktiske etterforskningen vil blant annet omfatte avhør av vitner og andre undersøkelser, melder Lorentzen.

Er ikke avhørt

Til NTB opplyser Øyvind Lorentzen følgende:

– Føreren, som er en mann, er mistenkt for promillekjøring. Han er ikke avhørt, sier Lorentzen, som overfor NTB heller ikke kan si noe om hva mannen er siktet for.

Både ambulanse, et redningshelikopter og politiet rykket ut. Kvinnen ble imidlertid erklært død på stedet.

For tidlig

Den andre kvinnen slapp i følge politiet fra ulykken uten fysiske skader. Ulykken skjedde i et scooterspor som ikke er del av det offentlige løypenettet i Porsanger.

– Det er for tidlig å gi ytterligere informasjon om hendelsesforløp og hva som har skjedd, meldes det.

Det er besluttet at avdøde skal obduseres, og politiet melder at pårørende er varslet om dødsfallet.