– Dommen kan få store konsekvenser

– Jeg er overrasket over høyesterettsdommen. Finnmarkseiendommen er i stor grad blitt en etterlikning av det gamle Statskog-regimet som man ville bort fra med Finnmarksloven, sier jusprofessor ved UiT Norges arktiske universitet, Øyvind Ravna. Han sier dette til UiTs nyhetsavis, som melder at det nå forventes at dommen vil få store konsekvenser og påvirke rettighetsforholdene i store deler av Finnmark.

– Overrasket

Enstemmig dom i Høyesterett

Spørsmålet om hvem som skal ha forvaltningsretten til naturgoder som jakt og fiske i Finnmark har med Nesseby-dommen hatt sin runde i Høyesterett, som den 9. mars i år bestemte at retten tilfaller Finnmarkseiendommen (Fefo), særlovorganet som eier forvalter den tidligere statens grunn. Behandlingen av saken foregikk i flere uker i plenum i Høyesterett, og professoren sier seg også overrasket over at dommen ble enstemmig.

Ravna mener at Finnmarkseiendommen nå i praksis viderefører det gamle Statskog-systemet under et nytt navn.

– Hele ideen bak Finnmarkseiendommen var å skape et helt nytt forvaltningssystem, med større lokalt styre, sier jusprofessoren til Uits avis.