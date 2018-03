Vil lovfeste norskopplæring i mottak

nyheter

Regjeringen la i dag fredag fram det første lovforslaget i den varslete integreringsreformen.

– Nøkkelen til ei bedre integrering er godt språk og god kjennskap til det norske samfunnet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal plikt

Med endringene sikrer regjeringen bedre språkopplæring, samt opplæring i norsk kultur og norske verdier. Opplæringen skal gis til alle asylsøkere i mottak, og kommunene får plikt til å sørge for gjennomføringen. Dette innebærer at alle vil komme raskt i gang med nødvendig opplæring.

– Nå starter integreringsløftet for alvor. Regjeringen vil sikre at alle får bedre opplæring, og at innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning. Vi trenger bedre resultat, og har tydelige forventninger, sier Sanner.

Våre norske verdier

I dag er norskopplæring i asylmottak en frivillig ordning. Lovendringene skal bidra til at alle asylsøkere kommer tidleg i gang med opplæring i norsk. Asylsøkere skal også raskt få grunnleggende kunnskap om det norske samfunnet og verdiene det bygger på. Loven slår i tillegg fast at arbeids- og utdanningsrettete tiltak alltid skal inngå i programmet.

Endringer i regelen om behandling av personopplysninger blir også lagt fram. Hensynet til den enkeltes personvern og kravene som følger av EUs nye personvernforordning er ivaretatt.