Tar ikke hensyn til folkeavstemning

– Jeg synes det er bra når folk er politisk aktive, og engasjerer og diskuterer. Og så synes jeg det er veldig viktig at man anerkjenner at Stortinget faktisk har fattet et vedtak, sa Erna Solberg til Altaposten på spørsmålet om hva hun synes om motstanden mot fylkessammenslåing som kommer fra Finnmark.

Solberg var på universitetet i Alta i forbindelse med regjeringens toppmøte med næringsliv, politikere og fagmiljø som skal bidra til ny nordområdestrategi.

– Vil du se på resultatene av folkeavstemmingen?

– Det er helt unaturlig at regjeringen skal bidra til noe, eller dreie seg om folkeavstemning om et vedtak fattet i det norske Storting.

– Hvis hele Finnmarks befolkning er imot fylkessammenslåing, vil det ikke ha noe å si for deres neste valgkamp?

– Jeg tenker at det er viktig å se på erfaringene fra sammenslåingen av universitetet og høyskolen her, som var veldig omdiskutert og som skapte store utfordringer i begynnelsen, men som så etterpå har vist seg å være et bra tiltak hvor man får godt integrert, og det bør man ta som en inspirasjon, sa statsministeren.

Etter toppmøtet sto Randi Karlstrøm fra folkeaksjonen For Finnmark ute i glassgata på UiT med et skriv.

– Det har vært stor motstand både i Troms og Finnmark mot sammenslåingen, og vi mener det er både uansvarlig og respektløst å gå videre med sammenslåingen før resultatet av folkeavstemningen foreligger rundt 17. mai. Vi vil gjerne at hun gir tilbakemelding til Finnmark om at hun resprekterer det. Jeg håper folk blir hørt, sier Randi Karlstrøm til Altaposten.