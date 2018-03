Kom tilbake etter timelang parkering – vant med knappest mulig margin

nyheter

For to år siden var det også Petter Karlsson som kom over målstreken aller først. Siden Levajok har han tronet på toppen av årets løp.

Karlsson valgte å hvile en time lengre enn planlagt i Karasjok, uten at det hadde noen betydning i forhold til konkurrentene. Karlsson både kom og forlot Jotka uten at noen andre var i nærheten.

Men så, bare noen hundre meter forbi Jotka, på Stuorojavri, startet plutselig dramatikken. En tyvparing i spannet førte til at svensken måtte stanse opp. Minuttene gikk, mens Birgitte Næss sakte men sikkert halte innpå.

Først da Næss passerte Karlsson fikk sistnevnte fart på spannet igjen. På det meste lå Næss et par kilometer foran Karlsson, men som Altaposten fikk rapportert fra Langvannet i Bollo: Det gikk raskere med Karlsson.

Da aller siste etappe inn mot Alta startet, på og langs Altaelva, var det bare noen hundre meter som skilte Næss fra andremann Karlsson.

Karlsson passerte Næss like ved Øvre Alta, og så seg aldri tilbake.

De siste kilometrene inn til Alta økte han forspranget, og kunne til slutt kjøre over målstreken i ensom majestet.

Kun minutter bak i sporet lå Næss da Karlsson passerte målstreken. Etter nærmere 1.200 kilometer var det bare noen hundre meter som skilte henne fra førsteplassen.

Hun kan likevel juble over å ha tatt NM-tittelen for andre år på rad.