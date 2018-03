Ikke spor av rusmidler eller giftstoffer i blodet til ektepar som ble funnet døde i Nordkapp

nyheter

Paret i 40-årene som ble funnet døde i Gjesvær i Finnmark i februar, hadde ikke spor av alkohol, narkotika eller giftstoffer i blodet, viser blodprøvene.

Noen dager før de ble funnet døde i sitt hjem i Gjesvær i Nordkapp kommune, hadde ekteparet fått medisin mot streptokokker.

Finnmark politidistrikt opplyser til NRK at resultatet av blodprøvene viser at det verken er funnet spor av alkohol, narkotika eller giftstoffer.

Politiet var tidlig klare på at de ikke hadde grunn til å tro at det hadde skjedd noe kriminelt, men betegnet dødsfallene som mistenkelige og startet etterforskning for å få fastslått dødsårsaken.

Selv om det ikke er bekreftet at de døde av streptokokkinfeksjon, advarte kommuneoverlege Erik Langfeldt i Nordkapp om at noen stammer av streptokokker en sjelden gang kan være mer aggressive enn andre. Han betegnet det som både «veldig uventet og rart» at to personer ble funnet døde på denne måten.

(©NTB)