Fløy ned og tok medaljer

– Forbløffende kaldt, nede i minus 20 natt til i dag, men likevel har vi hatt en super første dag her på nordnorsk mesterskap i langrenn på Mosjønen, sier Carsten Rolland, en av de sentrale lederne i Alta IF.

– Forholdene har vært optimale på stadion på Sjåmoen, med kaldt vær og sol fra skyfri himmel, og mange gode idrettslige prestasjoner fra altaløperne, sier han.

Spesielt trekker Rolland fram pallplasseringene. I gutter 14 år kom Jardar Olsen på en meget sterk 2. plass, kun slått med 1,3 sekund av Noah Nylund fra Medkila som gjennom seier i Ungdommens Holmenkollrenn tidligere i vinter har vist at han er en av landets beste 14-åringer.

Sterke pallplasser

I samme årsklasse for jenter tok Erle Frost en meget imponerende 2. plass, Vårin Olsen kom på 4 plass. I menn 18 år tok Johannes Helsvig Nilsen en sterk 2. plass, og Mathias Andersen Hansen kom på 4. plass. Emilie Kristoffersen tok 3. plass i kvinner senior. Synnøve Padøy Opgård fra Tverrelvdalen IL tok en sterk 3. plass i jenter 16 år, åtte sekunder foran AIFs Kirsten Helsvig Nilsen på 4. plass. I menn 17 år tok BULs Hermann Nordstrand Fiksen en imponerende 2. plass, her kom AIFs Nikolai Wilhelmsen på 4. I menn veteran tok Tverrelvdalen IL og Alta IFs smøresjef Per Erik Bjørnstad gull og ble med det nordnorsk mester.

Chartret fly

Langrenn er en tøff idrett med mange om beinet, og lederen sier han er godt fornøyd med resultatet så langt. Alta IF har for øvrig slått på stortromma i anledning dette mesterskapet, kan han fortelle.

– Med 27 løpere og 15 ledere chartret vi eget fly fra Widerø. Det er første gang i historien, sier han, og forteller at delegasjonen bor på en skole sammen med løpere fra blant annet Bossekop og Tverrelvdalen.

– Stemningen er helt på topp, bekrefter han, og sier gjengen gleder seg til nye bataljer i skiløypene på Mosjøen.