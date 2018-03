nyheter

– Dette er en stor dag for norske arbeidsfolk. Et flertall bestående av AP, SV, R, SP, KrF og MDG sikrer at regjeringen må endre loven for å begrense innleie og verne om at faste, hele stillinger skal være standarden i norsk arbeidsliv. Det er viktig for å sikre et seriøst arbeidsliv for oss alle, og det er viktig for å sikre tryggheten i hverdagen for den enkelte, sier Arild Grande, arbeidslivspolitisk talsperson for Ap.

– Dagens vedtak pålegger regjeringen en kraftig innstramming av reglene som regulerer innleie av arbeidskraft og et forbud mot bemanningsbransjens arbeidskontrakter med såkalt «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag». I tillegg krever stortingsflertallet strengere kontroll for å fjerne ulovlig innleie, sier Grande.

Stortinget har i vedtaket pålagt regjeringen å legge frem endringene raskt slik at Stortinget kan behandle saken før sommeren 2018.