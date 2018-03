Skal kontrollere beltebruk i buss

nyheter

– Vi ser at folk blir stadig flinkere til å bruke belte i buss, men vi har fortsatt et stykke igjen før folk tar med seg de gode vanene fra bilen, sier kampanjekoordinator Ann Synnøve Elvevoll i Statens vegvesen Region nord.

Denne uka starter kampanjen som skal fokusere på beltebru i buss, og i løpet av de neste dagene er lagt opp til kontroller over hele Nord-Norge, fra Brønnøysund i sør til Kirkenes i nordøst.

Statens vegvesen vil særlig rette innsatsen mot strekninger der fartsgrensen er på over 60 kilometer i timen.

I løpet av en tilsvarende kampanjeuke i høst, fikk 25 personer gebyr på 1500 kroner for manglende bruk av belte i buss.

– Det er ikke noe mål å skrive ut flest mulig gebyrer. Det viktige for oss er at flere bruker bilbelte. For i verste fall kan manglende beltebruk føre til tap av liv, sier Ann Synnøve Elvevoll.

Hun er spesielt opptatt av å få de yngste til å bruke bilbelte.

– Vi er fornøyd med at stadig flere barn er blitt flinkere til å ta på seg belte, spesielt de som reiser alene. Men alle foresatte bør snakke med barna sine om at når det er belte i bussen, må det brukes.