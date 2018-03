En internasjonal thriller

nyheter

Et døgn før målgang på Finnmarksløpet 1.200 kilometer kjemper deltakere fra tre ulike nasjoner om seieren. Statsministeren besøker løpet fredag og kan med litt flaks få med seg vinneren som passerer målstreken i Alta.

Svenske Petter Karlsson, norske Birgitte Næss og amerikanske Dallas Seavey kjemper om seieren i 1200-km-klassen i Finnmarksløpet som etter en uke nærmer seg crescendo med målgang i Alta.

Ved sjekkpunkt Levajok skiller det to og en halv time mellom Karlsson på første og Seavey på tredje. Mellom svensken og amerikaneren er Næss, og alle de tre er med i seierskampen når det gjenstår 216 kilometer.

I Finnmarksløpet kjemper kvinner og menn skulder ved skulder. En unik idrettskonkurranse, sier arrangøren.

Frisk natt venter

– Karlsson er i klar lederposisjon nå, men vi så et svært friskt spann til Næss og vi vet at Seavey har hvilt to ganger på sporet på strekningen over fjellet fra Varangerbotn. Alt er helt åpent, sier ekspertkommentator Trond Ørslien.

En frisk natt venter kjørerne i Finnmarksløpet. Det er ventet ned mot minus 30 grader på elva i natt. 85 kilometer på elveisen opp til sjekkpunkt Karasjok venter etter en hvile i Levajok. Fra Karasjok er det 125 kilometer inn til mål i Alta.

Fredag klokken 15.30 besøker statsminister Erna Solberg Finnmarksløpet. Hun vil få innsikt i den enorme frivillige innsatsen som løpet er basert på og møte kjørere fra Finnmarksløpets juniorklasse og 500-kilometer.

Midler fra staten?

– Vi er veldig stolte over at statsministeren finner tid til å besøke Finnmarksløpet og at hun kan få med seg spenningen ved innspurten. Statsministeren får oppleve folkefesten som Finnmarksløpet skaper og møte frivillige, utøvere og ansatte når hun er i Alta, sier daglig leder Svanhild Pedersen.

– Samtidig legger vi ikke skjul på at vi vil snakke om behovet for statlige bevilgninger. Med løyper som smelter hver vår, økte krav til dyrevelferd og økte kostnader til gjennomføring vil det være viktig at Finnmarksløpet kan komme på statsbudsjettet, sier Pedersen.

– 16 nasjoner deltar i år og løpet har følgere fra hele verden i sosiale medier og på løpets hjemmeside. Det internasjonale potensialet for Finnmarksløpet er stort. Med større ressurser kunne vi gjort enda mer for å vise Norge på sitt aller beste og samtidig sørge for økt verdiskaping, sier hun.

Korte om Finnmarksløpet:

* Et unikt hundeløp som utfordrer hundekjørerne og hunder gjennom 1200 kilometer i Norges eneste skikkelige villmark.

* Finnmarksløpet ble første gang arrangert i 1981, da med tre spann på startstreken.

* I 2001 ble Finnmarskløpet AS etablert. Fra den gang har løpet blitt profesjonalisert fra å være et lite sportsarrangement til å bli landsdelens største idretts- og kulturarrangement.

* Fra 2009 har NRK hatt daglige sendinger fra løpet, med 400 000 seere i snitt og en seerandel på opp mot 50 %.

* Nettsiden har nesten en million besøk når arrangementet pågår, mye takket være resultatservice og GPS-tracking som gjør at du kan følge deltakere underveis.

* Finnmarksløpet 2018 har 129 deltakere fra 16 nasjoner.