Tror Finnmark bidrar mer enn hva økonomene og statistikerne hevder

Denne uka slo faktisk.no fast at Finnmark ikke bidrar mest til statskassa, slik mange – sist ut Sagat-redaktør Geir Wulff, har hevdet i lang tid.

I likhet med Aps Runar Sjåstad og Ingalill Olsen mener Marianne Haukland at Finnmark gjennom å være et stort råvarefylke i realiteten bidrar mer enn hva som fremgår av statistikernes og økonomenes fremstillinger.

– Jeg er enig i prinsippet bak påstanden til Geir Wulf om at Finnmark bidrar mer inn til BNP enn det som faktisk blir tilskrevet Finnmark. Mye av verdiene videreforedles andre steder, av selskaper som ikke er registrer i Finnmark.

Sagat-redaktør Wulffs utsagn kom i forbindelse med at han overfor NRK slo til med at Finnmark burde vært skilt ut som en egen stat. Her er ikke Haukland på linje med Sagat-redaktøren:

– Han lener for mye av sin argumentasjon på verdier Norge ikke ville kunne nyte like godt av dersom Norge ikke hadde etablert territorielle grenser i havet. Forhandlinger den Norske stat har forhandlet på vegne av seg selv. Samtidig har vi lover om hjemfallsretten som sikrer norsk eierskap og skattelovgivning som sikrer oljeressurser. Det er optimistisk å anta et slikt sofistikert regelverk automatisk ville overført en slik rett til Finnmark som egen stat. Det er prinsipielt mange problemstillinger som ville måtte ses på.

– Jeg tror Finnmark vil være viktig å avgjørende for velferdsstaten fremover. Regjeringen anser Nordområdene og folkene som bor der for å være viktig og avgjørende for Norge fremover. Dette burde gjøre oss stolte og gi oss en visshet om vår stategiske posisjon. Denne bør være gjeldende i utformingen av den nye regionen, skriver Haukland i en mail til Altaposten.