Skredfaren øker

Onsdag ettermiddag gikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut med varsel om betydelig snøskredfare i flere fylker.

– Snøskredvarselet er oppgradert til nivå tre i Vest-Finnmark, Lofoten og Vesterålen, heter det fra etaten.

Til fredag

NVE minner om at nivå tre innebærer betydelig fare for snøskred, noe som selvsagt gir grunn for svært aktsom ferdsel for dem som i perioden varselet gjelder, skal ut i vinterfjellet. I Vest-Finnmark ventes skredfaren å bli nedgradert i løpet av fredagen, mens NVEs varsel viser nivå tre for Lofoten og Vesterålen fram til fredag.