Ikke overrasket over at Finnmark faktisk bidrar minst til felleskassa

Faktisk.no presenterte tirsdag sine konklusjoner rundt påstanden om at Finnmark er det fylket som reelt sett bidrar mest til AS Norge, en påstand som sist ble fremmet av Sagat-redaktør Geir Wulff. Helt feil, konstaterer faktasjekkerne, tvert imot er Finnmark fylket som bidrar minst til AS Norge, etter deres beregning.

«Fylkesfordelt bruttoprodukt er den vanligste måten å måle verdiskapningen i et fylke på - altså hvem som «bidrar mest til AS Norge». Uansett om man deler bruttoproduktet på antall innbyggere eller antall sysselsatte, havner Finnmark langt nede på lista over hvilke fylker som bidrar mest.

Hvis vi ser på absolutte tall er det tydelig at Finnmark er det fylket som bidrar minst - ikke mest - til AS Norge».

Stoler på resultatene

Så er spørsmålet, har denne faktasjekken noen betydning for finnmarkingene? Altaposten sendte en mail til stortingsrepresentantene for Ap, Frp, Høyre og Senterpartiet i Finnmark.

– Politikere, journalister og privatpersoner vil muligens skjerpe seg og moderere enkelte utsagn når de kan bli etterprøvd. Jeg stoler på resultatene i faktasjekken, men mener at korrigeringer mot folketallet bør taes med i vurderingene, sier Runar Sjåstad (Ap) og fortsetter:

– Resultatet viser noen svakheter ved at det er vanskelig å få et helt nøyaktig resultat da noen selskaper som henter ut verdier er lokalisert andre steder, dette er det opplyst om. Konklusjon er uansett at Finnmark bidrar godt til AS Norge.

Partikollega Ingalill Olsen er enig.

– Jeg tror at faktasjekken er rimelig korrekt og gir et riktig bilde av situasjonen. Noe av det som er frustrerende for Finnmark er at råvarer eksporteres fra Finnmark og hovedkontorene ligger stort sett i Oslo.