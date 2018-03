nyheter

Lønns- og sluttpakkeavtalene til landets helsetopper i har havnet i VGs søkelys den siste tiden. Nå sier Helse Nord-direktør Lars Vorland fra seg et omstridt punkt om sluttvederlag, skriver VG.

Punktet om etterlønn/sluttvederlag tok ikke høyde for at Vorland snart er pensjonist, og dermed ikke har behov for sluttavtale, sier han til avisa.

– Når avtalen ble inngått i 2017 burde jeg vært oppmerksom på at punktet om sluttvederlag ikke var i tråd med statens retningslinjer, sier Vorland til VG.