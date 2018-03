– Vi har store miljøutfordringer

nyheter

– Jeg er takknemlig for fornyet tillit. Vi står overfor store miljøutfordringer i Finnmark, sier Leif Gøran Wasskog, som på helgens årsmøte ble gjenvalgt som leder av Naturvernforbundet i Finnmark.

Wasskog sier at fylkesforbundet totalt sett merker en positiv dreining i grad av miljøbevissthet. Og mens den jevne finnmarkingene tenker miljø; han og hun kildesorterer, rydder etter seg i naturen og bekymres for klimaendringer og plastforurensing, så melder de store kampene seg straks det er næringsinteresser ute og går.

Også det offentlige

– Det gjenstår en lang vei når det gjelder viljen til å legge miljøkostnadene inn i regnestykket for lønnsomhet, sier lederen, som nevner Statens vegvesen som eksempel. Grav i stranden nær sagt hvor som helst i Alta, sier han, og du finner plastrester etter sprengningstråd og -armering brukt i vei- og bruprosjekter.

– Det er ikke bare private bedrifter, også det offentlige har et langt stykke igjen på bevissthet i forhold til miljøet, sier Wasskog, glad for at styret nå har fått inn nye krefter i form av Anne-Karin Daniloff, Nils Ole Anti og Kjell Derås. Selv tar han fatt på sin fjerde ettårsperiode som leder, og har noen paradesaker det skal jobbes hardt med.

Kontrollert oppdrett

– Gruvedriften i Nussir er en av de store sakene våre. Den pågår og trekker ut i langdrag og det er ikke gruvedriften vi er i mot, men måten man vil deponerer avfallet, sier han. Og når sjødeponi er miljømessig uakseptabelt, må det tas i bruk metoder som legger til rette for å bruke avfallet på annet vis enn å dumpe det i sjøen, mener Leif Gøran.

– Oppdrett er den andre store saken. Skal oppdrett bli det store vekstområdet i Finnmark, slik man ser for seg, må den inn i kontrollerbare former. Naturvernforbundet anser lukkede anlegg som løsningen på problemene med lakselus, rømninger og bunnforurensing, sier lederen.

Paradoksalt nok er vindkraft et annet viktig innsatsområde for Naturvernforbundet i Finnmark. Igjen, sier Wasskog, er de prinsipielt ikke i mot, det er måten det skjer på som bærer feil av sted.

Plastproblem

– Man har valgt å betrakte Finnmark som et enste sammenhengende område for vindkraft. Dette har man gjort uten å ta nok hensyn til naturvern og reindrift, derfor jobber vi for at vindmølleområder velges slik at man unngår den konflikten vi nå har fått, sier han.

Plastforurensing er det tredje området hvor forbundet setter kluter til. Fiskeri- og oppdrettsnæringen er kjent for å hive plast over bord og mærde, Statens vegvesen er som nevnt innledningsvis en annen som gjør det svakt på området.

– Plastforurensing i havet er et stort problem i Finnmark. Vi jobber for at det skal tas like mye på alvor her hos oss som ellers i landet, sier Wasskog.