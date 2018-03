Flertallet går for folkeavstemning

nyheter

Ja eller nei til sammenslåing med Troms blir spørsmålet i en folkeavstemning i Finnmark før sommeren.

– Vi vet at det er stor motstand i Finnmark mot å bli tvangssammenslått med Troms. Men de siste månedene har det vært en voldsom økning i engasjementet. Det er et momentum nå, sier fylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), til NTB.

Fylkestinget i Finnmark har tidligere sagt et klart nei til å bli slått sammen med naboen i sør til et nytt storfylke som vil dekke en firedel av Norges areal.

Tung beskjed

– Vi har så langt ikke nådd fram i de demokratiske prosessene. Vår folkevilje er blitt avvist av Stortinget to ganger, som dermed ønsker å tvinge oss sammen. Vi anser en folkeavstemning som vår siste mulighet til å gi kommunalminister Monica Mæland (H), regjeringen og deres støtteparti KrF en tungtveiende beskjed om hvor tydelig og sterk motstanden faktisk er, sier Vassvik.

Folkeavstemningen vil ha et enkelt spørsmål, sier hun:

– Det vil bli spurt om ja eller nei til sammenslåing med Troms, varsler Vassvik.

Håp om vending

Hun sier at Finnmark Ap fortsatt har et reelt håp om å få Mæland til å snu.

– Vi håper at et klart nei fra befolkningen i Finnmark kan legge et grunnlag for statsråden slik at hun kan gå tilbake til Stortinget. Og så er det jo et frieri til KrF, som sikret regjeringen flertall, sier Vassvik.

Ingen hindre

Fylkestinget i Finnmark skal torsdag stemme over både sammenslåingsavtalen med Troms og forslaget om en folkeavstemning.

Det har lenge vært klart at avtalen vil bli nedstemt. Etter at fylkestingsgruppen til Ap tirsdag kveld enstemmig også gikk inn for å støtte forslaget om en folkeavstemning, vil også dette bli vedtatt med stort flertall torsdag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bekreftet overfor NTB at det ikke er noen formelle hindre i veien for å holde en folkeavstemning i Finnmark om fylkessammenslåing. (©NTB)