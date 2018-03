– Overveldet over givergleden hos altaværingene

nyheter

Russen 2018 samlet inn livsviktige penger til Krafttak mot kraft. Nøyaktig 108.300 kroner kom inn i Alta og skal sørge for at kreftpasienter får en lettere hverdag. Senvirkninger etter behandlingen er krevende for mange.

– Vi er overveldet over givergleden fra Altas befolkning og russens fantastiske innsats, fastslår PR-sjef Lise Sem Paulsen.

Sammen med president Rasmus Hagan og aksjonssjef Victoria Arild er hun full av takknemlighet.

– Vi vil takke alle som har vært med oss i kampen for å gjøre livet etter kreft lettere å leve. Det gjelder både enkeltpersoner, russen selv og Pizzabakeren for sponsing av pizza til frosne bøssebærere! Og sist men ikke minst, vil vi takke vår kjære lokalavis for å ha stilt opp for saken, heter det i en hilsen fra trioen.