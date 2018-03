Har kontroll på nervene før dagens live-debut

nyheter

Klokka 17.00 i dag er det duket for livesending av det som blir første episode i «Klistra i krysset», fotball-podkasten til Aleksander Johansen og Andreas Markussen. Anledningen er at fotballgutta til Alta IF skal gjennom en fotoshoot hos Mediehuset Altaposten:

– Når anledningen bød seg, og vi har alle spillerne samlet som i dag, så fant vi ut at vi ville prøve. Det er utrolig artig at Altaposten lar oss slippe til, både med podkast og med dagens direktesending, så dette blir morsomt, sier Andreas.

– Litt nervøse

Å kjøre sin første livesending kan i utgangspunktet være en skremmende opplevelse for de fleste. Andreas og Aleksander har i tillegg fått et ekstra press på seg:

– Altaposten valgte jo å «gønne på» med forhåndsreklame for livesendinga. Det er vi selvfølgelig stolte på, men det gjør jo at vi er litt nervøs for om det blir bra eller ikke. Det vi kan si med sikkerhet er at det ikke blir feilfritt, vi kommer til å gjøre feil mens sendinga pågår. Men det viktigste for oss er at dette blir en fin opplevelse for seerne og lytterne, sier guttene, som er spente men holder nervene under kontroll.

Men skal sendingen bli bra, trenger de to tilbakemelding fra lytterne. De inviterer til feedback på Snapchat, via enten Alta IFs eller Radio Altas snap-profil (finnes ved å søke på alta.if eller radioalta eventuelt via ID-tags nederst i artikkelen).

– Send oss en snap med spørsmål eller kommentarer, så kan det fort være vi løfter det inn i sendinga, sier de.

2-3 i måneden

Det som etter hvert skal bli en rekke faste podkast-episoder kalt «Klistra i krysset» skal for ordens skyld i hovedsak gå som redigerte programmer. Her lover Aleksander og Andreas lokal fotball der det gås i dybden, med et lettbeint preg over det hele:

– Vi vil ta for oss mye forskjellig, der vi går litt dypere til verks. Vi skal få intervjuet spillerne, Radio Altas faste kommentatorer Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm blir hentet inn, blant annet for å se med historiske øyne på fotballen i Alta. Vi skal ta for oss sesongen som kommer, og vil ha med innslag rundt treningskampene. Vi skal prøve å bli kjent med guttene våre, både trenere og spillere, sier de.

Tanken deres er å få til 2-3 slike podkasts hver måned.