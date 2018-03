Går for felles fylkeslag

nyheter

Troms Frp og Finnmark Frp hadde felles møte i Tromsø denne helga.

– Der har vi har lagt et løp frem mot stiftelsesmøte for Troms og Finnmark Frp siste helgen i mai, opplyser Hanne C. S. Iversen, som er fylkesleder i Troms Frp.

I en pressemelding forteller de to fylkeslagene at prosessen har gått smertefritt.

– Selv om vi ikke har stemt for denne reformen, er den vedtatt, og da må man være konstruktive. I motsetning til Finnmark Ap, som har kastet kortene, har Troms Frp og Finnmark Frp satt i gang arbeidet for å slå sammen fylkeslagene, slik at vi kommer godt i gang med prosessen frem mot fylkestingsvalget 2019, forteller Iversen i meldingen.

Partiene har ambisjoner om å få hånda på rattet i det nye storfylket. De setter nå igang et arbeid for å stille med en sterk valgliste med sterke kandidater for hele regionen.