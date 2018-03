Færre overnattinger, men økt omsetning

nyheter

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på to prosent i januar, mens Norge som helhet har hatt en økning på fem prosent. Situasjonen er likevel ikke negativ for overnattingsstedene i landsdelen. Hotellenes losjiomsetning har økt i årets første måned, selv om trafikken var redusert.

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, sier i en pressemelding at det kan tyde på at trafikkveksten man har hatt den siste tiden, ser ut til å ha stabilisert seg. Losjiomsetningen økte i Troms og Nordland, med pluss ni og pluss 22. I Finnmark var det en nedgang på fem prosent. Hvis man ser på antallet overnattinger hadde Nordland minus syv, Troms minus to og Finnmark pluss en prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en nedgang i trafikken på ni prosent i januar, mens Norge totalt har en økning i campingtrafikken på fire prosent.