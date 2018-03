Bente Haug trekker seg fra politikken

nyheter

Ifølge iFinnmark (krever innlogging) har Ap-politikeren fra Alta fått nok og trekker seg fra alle partipolitiske verv.

– Det politiske klima har endret seg voldsomt de siste årene, og er nå preget av maktkamp og drittkasting. Føler at det ikke lenger er plass til den type politiker som jeg ønsker å være. Jeg er lei. Nå føres politikken på Facebook eller gjennom media, og det handler utelukkende om å angripe motstanderens person og ikke sak, sier Bente Haug til avisa.

Sylvi Listhaugs angrep på Ap, der påstanden er at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» påført et budskap om: «Lik og del», trekkes fram som et av eksemplene på at det politiske klima er blitt dårlig.

– Når vi har en justisminister som tillater seg å legge ut den type hat-retorikk som ble publisert på Facebook for et par dager siden, da har vi gått flere steg tilbake. Hvor er verdigheten vi forventer av en statsråd, sier hun til iFinnmark.