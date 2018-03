– Jeg merker en ny giv

nyheter

Toril Bakken Kåven fra Nordlysmat er gjenvalgt som leder for næringsorganisasjonen Hanen Finnmark. Med seg i styret har hun Tor-Emil Sivertsen fra Varanger Meny i Vardø, samt forfatter og eier av Ekkerøy Feriehus, Ingjerd Tjelle.

– Det er artig at vi nå har fått inn nye i styret. Vi har hatt liten aktivitet de siste årene, men jeg merker nå en annen «giv» fra medlemmene, så jeg tror det blir spennende i årene fremover, sier Kåven.

Utgjør det beste

Kåven sier at målet framover er flere medlemmer, slik at mat- og opplevelsesprodusenter i fylket kan samles under en paraply.

– Vi er sterkere sammen, og har mange felles utfordringer som det er kjempefint å kunne diskutere i fellesskap. Vi utgjør jo det beste av hva Norge har å by på, sier hun, og bruker indrefiléten fra «innerst i butikken» som bilde på dette, med den reneste maten og de råeste opplevelsene, sier hun.

Hanen er næringsorganisasjon for småskalabedrifter innenfor mat, overnatting og opplevelser over hele landet, og organiserer veldig mange av bygdenorges mest spesielle bedrifter. Hanen jobber med å øke oppmerksomheten rundt, og sikre god kvalitet og salg av unike bygdeopplevelser.

I øst og vest

– Vi er per i dag ni medlemsbedrifter i Finnmark, godt spredt over hele fylket og med en flott variasjon i Tema, sier Kåven, og ramser opp (i vestfylket) Trasti & Trine med servering, overnatting og hundeopplevelser, Porten til Finnmark Kaffebar, Kongshus jakt- og fiskecamp, samt Tufjord Molta Camp og Utleie på Rolvsøya.

– I øst-Finnmark finner vi Ellentjern/Polarurt med hundekjøring, urter og overnatting, Lokalmat i Pasvikdalen med innlandsfisk. Dette i tillegg til oss tre i styret, som driver alt fra matproduksjon, servering og overnatting, sier lederen.