I Nordkapp kommune har det gått hardt for seg. Et snøras gikk over og gjennom en garasje i Honningsvåg mandag kveld og det vurderes om det er ytterligere rasfare.

– I forbindelse med dårlig vær i kommunen ber politiet om at folk ikke benytter kjøretøy, da det er meget dårlig fremkommelighet på veiene og fare for ras, melder Finnmark politidistrikt.