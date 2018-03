Smelter sammen fylket med 400 digitale artikler

nyheter

Jarl Roxrud fra Alta har gjennom lang tid samlet inn stoff til en egen digital turistportal. Nå kan han gjennom bedriften Travel-Finnmark presentere et spennende spennende nettsted for både lokalbefolkningen og tilreisende. 400 artikler om Finnmark ligger klar.

Severdigheter

– På siden informerer vi om severdigheter og opplevelser for alle, enten de bor i Finnmark eller er på reise her. På nett er innholdet selvfølgelig tilgjengelig over hele verden, opplyser Roxrud i en pressemelding.

Ikke bare det. Nettstedet er til fritt bruk for alle kommuner, overnattings- og spisesteder, butikker, bensinstasjoner, venterom og andre steder hvor folk ferdes.

Verktøy

– Det skal være et hendig verktøy om noen spør hva man kan se eller gjøre i nærheten, forteller Roxrud. For de som vil ha en slik løsning tilgjengelig, er det bare å utstyre seg med et eget nettbrett og stativ. Der kan de på enkelt vis manøvrere på touch-skjerm.

Jarl har drevet Travel-Finnmark siden 1999 og startet opp med fire info-tavler

– Tavlene har informert om Finnmark i snart tyve år og er oppdatert med jevne mellomrom. I dag er tavlene synkronisert med nettsidene som utdyper informasjonen, påpeker Roxrud.