Søker kloke hoder til NM i cybersikkerhet

For andre året på rad har Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), ved Center for Cyber and Information Security (CCIS), ansvaret for å sette opp NM i cybersikkerhet.

Bakgrunnen for konkurransen er at digitaliseringen av samfunnet driver frem et behov for IKT kompetanse og kompetanse til å beskytte informasjon og systemer.

For å lykkes med det, er nå organisasjonskomitéen for NM i cybersikkerhet i dialog med alle videregående skoler i Norge for å promotere kvalifiseringsrunden.

NTNU opplyser på sine nettsider at deltagerne i NCSC får sikkerhetsutfordringer knyttet til alle sider ved IKT, og vil bli vurdert ut fra hvor lang tid de bruker på å løse de ulike oppgavene.

De som deltar under Norwegian Cyber Security Challenge kan også bli plukket ut til il laget som skal representere Norge under European Cyber Security Challenge 2018 i London.