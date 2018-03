nyheter

Brannvesenet i Alta har rykket ut på en sotbrann i Gakori.

110-sentralen opplyser til Altaposten like før klokken elleve at brannvesenet akkurat har blitt sendt ut og de har derfor ikke mer informasjon for øyeblikket.

Brannvesenet opplyser ti på halv tolv at brannen er slukket og alt er under kontroll.