– Truet ansatt på utested

nyheter

Operasjonssentralen har få oppdateringer på Twitter fra natt til søndag.

I Alta måtte politiet tilkalles til et utested for å ta hånd om en ufin gjest.

– I det vedkommende blir anmodet om å forlate, kom vedkommende med verbale trusler mot ansatt, skriver politiet.

I Hammerfest ble en person tatt for urinering på offentlig sted.

Kontroller

Reinpolitiet gjennomførte lørdag kveld kontroller i Skaidi og på Finnmarksvidda.

I skaidi ble 11 førere kontrollerte. Ingen reaksjoner. Mens det på Finnmarksvidda ble gitt et hjelmgebyr og et forenklet forelegg for manglende sikring av passasjer under 15 år skrevet ut.