Savner pyntebelte etter innbrudd: – Det er ikke lett å selge dette

nyheter

Har du sett dette flotte beltet, bør du ta kontakt med politiet. Det er borte etter innbruddet på Kronstad.

Altaposten fortalte torsdag om Nils Aslak Olsen Gaino som kom hjem til boligen sin på Kronstad etter jobb på fjellet. Det hadde vært innbrudd og kommoder og hyller var endevendt.

– Det er trist å komme hjem til dette synet, sa Nils Aslak Olsen Gaino til Altaposten.

Blant det som var borte, var et pyntebelte med sølvknapper.

– Det er ikke enkelt å omsette dette beltet, som har stor verdi for meg. Det er ganske så dyrt å få laget et nytt, sier Nils Aslak, som forteller at knappene er helt spesielle.