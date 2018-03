nyheter

Det er 17 hundekjørere som stiller til start i FL-junior lørdag 9. mars. Klokka 13:00 braker det hele løs og på startlista står Pinja Korpela som kjører under finsk flagg.

– Jeg føler meg finsk, derfor kjører jeg for Finland, sier hun til Ruijan Kaiku

Hun har nemlig bodd så lenge i Norge at hun også har lov til å kjøre under det norske flagget. I tillegg er det to svenske kjører blant de 17 deltakerne. FL-junior har blitt kjørt siden 2014 og er for deltakere mellom 15 og 18 år. Løpet er på totalt 205 kilometer, fordelt på fire etapper.

Uheldig på trening

– Hundene er i kjempeform, medgir hun, det er litt verre med føreren.

Hun var nemlig uheldig og falt under formiddagens treningsøkt og har fortsatt veldig vondt i ribbeina på høyre side. Hun er også klar over at hun har veldig gode konkurrenter.

Hun er ikke redd for at det skal bli kaldt.

– Det er perfekte forhold for hundekjøring, kaldt og klart, sier hun.

– Målet er å fullføre – med alle hundene.

Tidlig krøket

Pinja var ikke mer en 5 år første gang hun «hang» bak hundesleden. Så kommer hun også fra en familie som har vært ivrige i hundekjørersporten. Pappa Keijo Korpela har også kjørt Finnmarksløpet. Nå er det Pinja sin tur og pappa er handler.

– Vi har bare lov å treffe kjørerne på ett sjekkpunkt, så det er ikke så veldig mye jobb, medgir han.

– Det er alltid fint å komme til Finnmark og Finnmarksløpet, vi blir godt tatt i mot og det er god stemning, skryter Keijo.

Born To Run Team heter heter hundekjøringsteamet, som foruten Pinja, består av pappa Keijo Korpela og bror Mikkel Korpela (9), som ikke kunne være med til Finnmark denne gangen.

Pinja bor i Sør Fron og kjører Gausdal Trekkhundklubb. På Finnmarksløpets hjemmesider kan vi se at hun har kjørt Vikerfjelløpet Jr. Hvor hun endte på en 2. plass og hun har kjørt Gruveløpet – som hun også sier er hennes beste hundekjørerminne – til nå, i tillegg til aktivitetsdag hvor hun var med å lære turister å kjøre med hunder.

– Hvorfor Finnmarksløpet?

– For å få en utfordring, og endelig oppleve Finnmark bak sleden, og ikke som handler, sier hun.

Hun forteller at hun er utrolig glad i å være ute på tur, lange fjellturer, padling, sykling, hundekjøring og fotografering. Hun er også ungdomspolitiker.

Hun har 11 hunder, Alaska (2 år) er hovedleder og søskenparet Hera og Melody (3 år) som andre ledere.