Fortsetter utredningen av tog til Finnmark

nyheter

Regjeringspartiene legger opp til en videre utredning av Rovaniemi-Kirkenes-korridoren, fremgår det av en melding på Samferdselsdepartementets side.

– Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Finlenderne har lenge drodlet med tankene om å etablere en togforbindelse til isfrie, arktiske havner. Arbeidet har blitt støttet fra norsk side av Jernbanedirektoratet.

En ny rapport vurderer mulige forbedringer i Finlands transportforbindelser mot nord for å åpne nye ruter for import og eksport. Her har fire alternativer utredet:

Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik

Kolari-Skibotn-Tromsø

Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes

Kemijärvi-Murmansk.

Kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet har blitt lagt til grunn, og nå ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi-Kirkenes- alternativet, skriver SD.

– En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som styrker forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil være viktig for konkurransekraften for mange industrier i nordlige områder. Jeg har foreslått at vi oppretter en arbeidsgruppe som vil se nærmere på videre utredning av korridoren mot Kirkenes" sier Finlands transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner ifølge pressemeldingen.

En jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil samtidig ha store konsekvenser for samisk kultur, reinbeiting og verdifulle naturområder. For å ivareta samiske interesser, er det påpekt at Sametinget konsulteres om den videre oppfølgingen av rapporten og i eventuelle videre utredninger, heter det i meldingen.