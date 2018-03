Fefo vant over Nesseby bygdelag i Høyesterett

nyheter

Fredag ble det klart at Finnmarkseiendommen fikk medhold i Høyestrett, i saken rundt forvaltningen av omkring 400 kvadratkilometer i Nesseby kommune, skriver NRK.

Striden har stått om hvorvidt lokalbefolkningen skal overta retten til å bestemme over jakt og fiske, bærplukking og annet, der det nå er Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier og forvalter det meste av utmarksressurser, skriver NTB.

Utmarksdomstolen ga opprinnelig bygdelaget rett til å forvalte området på vegne av lokalbefolkningen, men da saken ble ansett å være av prinsipiell og viktig art ble den anket videre av Fefo.

I dag faller dommen Høyesterett med plenumsdom om retten til Finnmarks natur.

I en pressemelding fra Fefo fremgår det at direktør Jan Olli er fornøyd med avklaringen, og at han håper det nå blir ro rundt rettsforholdene i Finnmark.

– Dette er en sak som vil få betydning for videre praksis. Derfor var det viktig for oss å prøve utmarksdomstolens konklusjon i Høyesterett. Først og fremst er vi fornøyd med at vi får en endelig avklaring. Dommen legger føringer, som vi håper vil bidra til ro omkring rettsforholdene i Finnmark. Vi skal nå lese dommen nøye og sette oss grundig inn i innholdet, sier Olli ifølge pressemeldingen.