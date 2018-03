– Slo seg vrang i arresten

nyheter

Ifølge en fersk tiltale skal mannen i 20-årene fra Lakselv ha slått seg vrang på vei til arresten i Alta.

– Søndag 2. april 2017 ved en adresse i Alta og i arresten på Alta lensmannskontor i Alta, satte han seg kraftig til motverge.

I tiltalen heter det at mannen blant annet sparket en politibetjent i brystet slik at sambandsutstyret ble skadet, samt sparket til en annen politibetjent, slik at betjenten ble påført hevelser og smerter i den ene armen.

Mannen skal ha blitt tatt inn for ordensforstyrrelser i beruset tilstand.