Vil selge laksetillatelser på auksjon

nyheter

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Fakta om auksjonen Regjeringen foreslår en såkalt klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.

Det er en forholdsvis enkel auksjonsinnretning, både i teknisk og strategisk forstand. Dette kan særlig være viktig for aktører med færre ressurser til å forberede seg til auksjonen.

Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse. Dette legger til rette for at det er de mest effektive aktørene som vinner fram.

– Vekst i lakseoppdrett kan gi arbeidsplasser langs hele kysten, og vil gi kommunene og fylkeskommunene gode inntekter, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i pressemeldingen.

Foreslår å selge nye tillatelser på auksjon

Etter flere år med liten vekst, åpner regjeringen nå for mer produksjon i laksenæringen. I løpet av våren tar departementet sikte på at oppdretterne får mulighet til å by på nye laksetillatelser.

Regjeringen foreslår å selge de nye tillatelsene gjennom en åpen auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder. Dette forslaget sendes nå på høring, og høringsfristen er 17. april 2018.

– Auksjonsformen legger til rette for at alle som er interessert kan delta, også små og mellomstore selskaper. Man kan by på det antall tonn man ønsker. Det betyr at oppdrettere kan by på en mengde som er mindre enn en hel tillatelse, og det kan være gunstig, kanskje særlig for mindre aktører, Sandberg.

Veksten skal komme kommunene til gode

Departementet skriver videre at veksten i laksenæringen kommer etter at det nye trafikklyssystemet ble innført, som legger opp til vekst der det er bærekraftig.

I tråd med Stortingets vedtak har regjeringen åpnet for at næringen kan vokse til sammen seks prosent i områder som har fått grønt lys. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten på auksjon.

Pengene som oppdrettsselskapene betaler for å vokse går inn i Havbruksfondet, og 80 prosent fordeles til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner. Utbetalinger fra havbruksfondet skjer årlig, i oktober.

Til slutt heter det at hittil i år har fondet fått inn 750 millioner kroner, som igjen skal fordeles på kommuner og fylkeskommuner med oppdrett. I tillegg kommer inntektene fra auksjonen som nå er foreslått.