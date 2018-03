Ikke ekstraordinært helsemøte

nyheter

Fire representanter i formannskapet krevde ekstraordinært formannskapsmøte. Bakgrunnen var at store deler av kommunestyret ikke fikk være med å beslutte hvordan Alta kommune skulle møte Helse Nord, og hva som skulle forankres som skriftlige krav fra kommunens side. Ordføreren hadde invitert Alex Bjørkmann (H) med som representant for opposisjonen.

– Alex representerer partiet som har helseministeren, og dette møtet kom i stand etter at helseministeren har gitt Helse Nord føringer gjennom et oppdragsdokument. Derfor var det naturlig å invitere med Høyre, sier Nielsen.

Tøffere krav

Nå er det klart at det ikke blir noen ekstraordinært møte som Ronny Berg (Frp),Rut Olsen (Frp), Trine Noodt (V) og Jan Martin Rishaug (Sp) krevde.

– De fire har bekreftet at kravet om ekstraordinært møte er frafalt etter at jeg har forsikret om at arbeidet med bedre helsetilbud blir en egen sak i ordionært formannskapsmøte den 4. april. Da skal vi finne ut om strategi og hvordan vi skal sikre oss at Helse Nord til iverksetter nye akuttilbud og bedre fødetilbud i Alta. Det er lovnaden fra helseministeren, men det var så ferskt da Helse Nord kom til Alta at de ikke hadde fått tid til å lage et mandat for arbeidet, sier ordfører Monica Nielsen og viser til referatet fra det omstridte møtet. Her heter:

«Ordfører Monica Nielsen Alta kommune ønsket velkommen og redegjorde for Alta kommune sitt arbeid for å styrke spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen. Hun viste også til folkekravet om akutt- og fødetilbud i Alta.Styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF understreket Helse Nord RHF sitt ønske om et tett samarbeid og et felles ønske om å sikre tilbudet til befolkningen innenfor de rammene som nå er lagt.»

Trakk kravet

Ordføreren sier at det hele tiden har vært meningen at formannskapet skulle trekkes inn og at alle krav som framsettes skal være forankret i formannskap eller kommunestyre.

– Vi skal jobbe tverrpolitisk. Alta kommune står sterkest i kampen for bedre helsetilbud når vi står sammen, og min intensjon har vært å bruke alle som kan gjøre en jobb for at vi skal nå gjennom med våre krav.

– Hvorfor trakk representantene kravet om ekstraordinært møte?

– Tror de ble litt overivrig, og at annonseringen om at dette skulle bli en sak på det første ordinære formannskapsmøte som er 4. april, ikke nådde helt fram. Når de ble klar over det har de bekreftet at et ekstraordionært møte ikke er nødvendig, synser ordføreren.

Det er i tråd med hvordan Ronny Berg grunngir at kravet ble trukket.

– Vårt eneste mål var å forankre dette arbeidet bredt. Når vi fikk forsikringer om at det kommer opp på møtet 4. april ble det for drøyt å kreve et ekstraordinært møte. Det koster og de pengene kan vi bruke på en bedre måte. Vi vilfå samme effekten av møtet 4. april som av et ekstraordinært møte en uke eller to tidligere.

Følger opp

I referatet fra møtet i Alta mellom Helse Nord og Alta kommune heter det med tanke på oppfølging:

«Hvordan følge opp oppdrag gitt i foretaksmøte? Mange funksjoner er under etablering så et alternativ kan være å etablere en felles organisasjon som har som oppdrag å følge med på de muligheter som kommer og komme med forslag til tiltak. Helse Nord RHF har ikke tatt stilling til hvordan oppfølgingen skal være. Det vil bli utarbeidet et mandat for arbeidet. Finnmarkssykehuset , Alta kommune og ev representanter for de andre kommunene vil bli involvert i mandatutforming. Alta kommune ønsker at spørsmålet om stedlig ledelse blir del av dette arbeid.»