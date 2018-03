Disse skal representere Alta i Kirkenes

Ungdomsbedrift Skole Forretningside

AK UB Alta vgs Vi produserer diverse håndarbeidsprodukter for salg

Cruise-control UB Alta vgs. Cruise Control UB leverer en tidtaker-tjeneste til alle idrettsarrangører. Vi bruker et online basert tidtaker program og har rukket å opparbeide oss verdifull kompetanse på dette. Vi har allerede hatt flere store og krevende oppdrag, men det hittil største arrangementet blir NM for langrenn i Alta i april

KSA UB Alta vgs. Vi produserer street seafood

Saksesøstrene UB Alta vgs. Vi tilbyr frisørtjenester til en rimelig penge. Vi har fokus på god service og kundebehandling

Søm og strikk UB Alta vgs. Vi produserer luhkka og leggvarmere

Brilliant UB Båtsfjord private vgs. Vi har utviklet en brillepute som gir støtte til nakken, samtidig som den tilpasser seg brillenes naturlige stilling i forhold til puten. På denne måten kan en enkelt ligge på siden med puten uten at brillene forskyves

ID UB Båtsfjord private vgs. Vi tilbyr en applikasjon som samler viktige dokumenter som forsikringer, helsekort, vaksinekort og førerkort på en plass. Med denne trenger du derfor aldri mer og bekymre deg for om du har husket å ta med deg viktige dokumenter

Eallin Illu UB Samisk vgs. karasjok Da vi skulle starte med ungdomsbedriften så kom vi på hvor lite sosialt det skjer i bygda, vi fikk tanken til å gjøre bygda vår mer sosial og skape livsglede til alle! Kommunen tilbyr bare idrett som for eksempel fotball, håndball og svømming, det er ikke alle som har de interessene, hva skal de gjøre? Det var da vi fikk ideen til å lage denne ungdomsbedriften, ved å ha sosiale arrangementer for barn, unge og eldre, generelt alle! Vi tilbyr også tjenester som å bære ved, brøyting av snø, datakurs og ta eldre med på turer.

Njuoska Duolji UB Samisk vgs. karasjok Vi har utviklet en skinnavtrekker som kan brukes under slakting av dyr. Stativet kan legges sammen, tar liten plass og er derfor lett å frakte. Stativet bidrar til bedre arbeidsergonomi, da den forebygger slitasje på rygg og knær. Videre bidrar stativet til at en person klarer å gjøre jobben alene. Stativet bidrar til slaktet ikke kommer i kontakt med jord og smuss.

sAPPmi UB Samisk vgs. karasjok Vi ønsker å fremme og styrke samisk språk og kultur i hverdagen, vi har derfor laget et brettspill til dette formålet

SátniPrint UB Samisk vgs. karasjok Vi ønsker å fremme og styrke det samiske språket ved å trykke nordsamisk grammatikk på kopper. Vi håper at disse koppene oppmuntrer til å diskutere, bruke og lære samisk

Digitalhjelp UB Kirkenes vgs. Digitalhjelp UB tilbyr opplæring i generell datakompetanse og Office pakken for bedrifter og privatpersoner i nærområdet.

Red Stone UB Kirkenes vgs. Vi tilbyr en pose av gjenbruksmateriell som inneholder opptenningsved og fyrstikker

Your Photo UB Kirkenes vgs. Vi tar bilder eller bruker bilder kunden har tatt, og legger det på putevar. Om kunden vil ha bildene vi har tatt i hånda så kan vi gi dem det.

Ta vare på strømmen UB Kirkenes vgs. Vi har laget et pennal til ladere, noe som skal bidra til orden i sekken/veska. Pennalet er sydd av softshell som er et svært slitesterkt stoff.

Vincere Aut Mori UB Kirkenes vgs. Vårt produkt heter Mare Regem som er latin for havets konge. Vi har laget en rett av to skiver med smørdeig, med en hvitvinsbasert smørsaus, blansjert, og så stekt kongekrabbe, gul paprika og cherrrytomat.

Aurora Matservice UB Kirkenes vgs. Vårt produkt er Kongekrabbe sticks, som er laget av butterdeig, kongekrabbekjøtt og diverse andre ingredienser.

Universal Foods UB Kirkenes vgs. Produktet vårt er en konsentrert krabbekraft i geléform. Den er laget til ved bruk av molekylær gastronomi og stoffet agar. Den er konsentrert og ment til å kunne ha i en suppe eller saus slik at man får kraft med i sausen. Produktet er laget for de som ikke har tid til å lage en kraft til suppen eller sausen sin, men som vil ha en god saus eller suppe.

Klikkeye UB Hammerfest vgs. Klikkey UB tilbyr et verktøy, TrackR Bravo, som hjelper individer med å finne sine mistede gjenstander ved hjelp av en applikasjon ved bruk av Bluetooth.

Frisk med Fisk UB Hammerfest vgs. Vi jobber for å utvikle en prototype av en spillapplikasjon som skal gi barn et mer positivt syn på fisk som en råvare og gjøre den mer vanlig i den daglige kosten. Vårt produkt skal løse et samfunnsproblem på en bærekraftig og dagsaktuell måte. Dagens samfunn bruker mye av tiden sin på sosiale medier og andre applikasjoner, også barn. Med spillet får barna delta på hele prosessen fra fisken er i dagligvarebutikken, til den ligger foran dem ferdig tilberedt på matbordet.

Cutis Cura UB Hammerfest vgs. Vi har produsert hudprodukter som også kan brukes av de med sensitiv hud

Tang UB Hammerfest vgs. Vi produserer en hudkrem som inneholder kun naturlige ingredienser. Hovedingrediensen er grisetang, noe som blant annet skal gi huden glød, være sårhelende og motivirke rynker. Tangen er fra Finnmarkskysten og den har vi sanket selv

Sjøsprell UB Hammerfest vgs. Vi ønsker å utvikle en egen app for barnefamilier, som inneholder matretter med sjømat som er enkle å lage, men også gir familien et godt og variert kosthold.

Trygg UB Hammerfest vgs. Vi tilbyr skoler å holde foredrag om vold i nære relasjoner

NEWsome UB Hammerfest vgs. Vi i NEWsome samler inn klær som folk vil kvitte seg med og designer de om til nye klesplagg. På denne måten hindrer vi nye, fine klær i å bli kastet og vi hindrer at masse penger sløses.

Padriansnødhjelp UB Hammerfest vgs. Vi strikker hals og buff som vi selger, overskuddet går til Kirkes Nødhjelp

Over hekken UB Tana vgs. Vi har funnet en løsning for å slippe grovfôr inn i binger/løsdrift. Det ene produktet vi har er et nett over løsdrift som hinder grovfôret å komme inn når kua kaster på fôret. Det andre produktet er en skinne av gummi med tentakler som hindrer sauene i å dra fôret inn i bingene.

First Aid UB Lakselv vgs. Vi tilbyr HLR-kurs for bedrifter og privatpersoner mm.

Lift it UB Vadsø vgs. Vår bedrift Lift It UB ønsker å skape et mer hygienisk og helsevennlig miljø på utesteder og offentlige toaletter. Vi ønsker å utvikle et produkt som lar kunden få opp spesielt skitne dolokk uten å måtte risikere å komme i direkte kontakt med tiss, avføring eller andre kroppsvæsker som måtte befinne seg på dolokket.

Guttas hjemlevering UB Vadsø vgs. Gutta’s hjemlevering handler dagligvarer og leverer hjemme hos deg. Vårt hovedfokus er leveranse av matvarer der vi samarbeider med lokale dagligvare butikker. Vi vil gjøre vårt beste for å dekke kundens behov og at de blir fornøyd med tjenesten vår, blant annet sjekker vi kvaliteten på frukt/grønt og datostempling på ferskvarene vi leverer.

Drone UB Vadsø vgs. Vi ønsker å utvikle en spesialbygget drone som skal benyttes til vask av bord. Drone skal bestå av en klut/svamp og en luftsluse som skal kunne suge opp rusk. Mange restauranter/kaféer rekker ikke å vaske bordene før en ny kunde kommer, med denne dronen vil kundene alltid komme til rene bord.

Buckeye UB Vadsø vgs. Vi tilbyr en nettbasert applikasjon, som fungerer som en digital plattform for både aktører og turistene. Den digitale plattformen markedsfører turistaktørenes attraksjoner, hvor de selv regulerer kapasitet og priser. Turistene vil derimot kunne skreddersy deres reise, ved å få en samlet oversikt over attraksjoner og booking på en felles plattform

Pant Me UB Vadsø vgs. Vi har sett at det ligger mye flasker i grøfta i Vadsø. Vi har derfor tenkt å utvikle en slags kasse/bøtte som bare er til å kaste flaskene. Vi tenker at dette vil bidra til at folket i Vadsø kaster flaskene i kassa istedenfor i grøfta eller andre steder. Flaskebøtta kan for det første brukes av idrettslagene. De trenger penger og innsamling av flaskene kan være et bra økonomisk tiltak. Kommunen kan også kjøpe inn bøtta til deler av Vadsø.

CETO UB Vadsø vgs. CETO UB har sett en negativ trend når det gjelder konsumering av fisk. Spesielt unge har en negativ holdning til fisk; mange liker det rett og slett ikke! Dette er et mønster vi har sett som blir mer og mer aktuelt i dagens samfunn, og er et problem vi har lyst til å gjøre noe med. Ved hjelp av vårt produkt håper vi på å engasjere både unge og voksne til å spise mer fisk.

For å løse dette problemet har vi lagd en spille-app med et akvarium. For å fylle akvariet må du spise fisk.

Barents Developing UB Vardø vgs.

MATPHA UB Vardø vgs. Vi har utviklet en Kongekrabbekraft som kan brukes som smaksforsterker I supper og sauser. Videre har vi utviklet et Kongekrabbesalt som passer til alt av sjømat, samt til brød med smør på.