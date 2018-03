Ber om 7,7 millioner til reservekapasitet

nyheter

Administrasjonen i Finnmark fylkeskommune løfter saken inn for fylkestinget kommende uke. I rutenettet til Snelandia har det i halvannet år vært merkbart svakere reservekapasitet.

– Dette har påvirket ruteavvikling i flere kommuner, og er uheldig for et rutenett som har stadig økende passasjerantall, opplyses det i innstillingen politikerne får på bordet.

Tidligere har fylkesrådmannen fått anledning til å innlede dialog med aktuelt rederi, for om mulig å fase inn ytterligere ett fartøy i driften. Det har imidlertid sin pris. Anslått kostnad er på 7.7 millioner kroner per år og må dekkes inn over samferdselsbudsjettet.