Kvinnen i 50-årene skal ha meldt inn feilaktig informasjon til NAV, og dermed fått utbetalt dagpenger hun ikke hadde krav på.

– Mellom august 2015 og mai 2016 forledet hun NAV ved at hun unnlot å oppgi at hun jobbet. Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling på tilsammen 88.176 kroner.

Saken skal opp for Alta tingrett i mars.