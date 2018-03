Med Zorba og potetløp for et varmere samfunn

nyheter

Hefige flamenco-rytmer og tradisjonelle bygdeleker fungerte i skjønn forening da lokalbefolkningen og europeisk ungdom møtte hverandre på samfunnshuset sist torsdag.

Langfjorden har etterhvert blitt kjent på nasjonalt nivå for involvering av lokalsamfunnet og koblingen mot samisk kultur. I forbindelse med det internasjonale nettverksseminaret Making the difference 4 ble bygdekvelden en stor suksess.

Seminaret var finansiert av Aktiv Ungdom i Norge og ble organisert av Gabriella Jurisic Ottesen. Dette er det fjerde nettverksseminaret der en legger til rette for at ungdomsarbeidere fra organisasjoner i Sør-Europa og Nord-Europa skal få komme sammen og lære mer om design av ungdomsprosjekter finansiert av EUs ungdomsprogram Erasmus+ og bygge nettverk med tanke på fremtidig samarbeid.

– De tre foregående har vært holdt i Villa De Marmeleira utenfor Lisboa i Portugal. Men denne gangen var det Langfjordbotn som fikk være vertskap, forteller ildsjel Ottesen. Målsettingen er å involvere lokalsamfunnet, både med tanke på kulturformidling og praktisk gjennomføring av seminaret.

– Siden 2014 har lokalbefolkningen i Langfjordbotn vært involvert i avviklingen av flere internasjonale Erasmus+ prosjekter. Vi har hatt deltakere fra Tyrkia, Armenia, Georgia, Egypt, Makedonia, Tyskland, Azerbaijan, Hvite-Russland, Ukraina og Storbritannia, for å nevne noen.

En takk til bygda

Lokale støttespillere bidrar sterkt til at det blir en suksess. Langfjord Sanitetsforening har mer enn en gang hatt ansvaret for matserveringen til deltakerne. Langfjord Røde Kors har hatt sanitetsvakt på mange ulike aktiviteter, som scootertur til Rundfjellet, hundekjøring, toppturer og overnattingstur til Nasvannet. Parken Gård Husky har over flere år gitt deltakerne store opplevelser ved å tilby sledetur med hundene sine. Lokalbefolkningen har lånt ut vinterklær og utstyr til aktiviteter – i tillegg til at lokale bedrifter sponser kortreist mat.

– I tillegg har utallige enkeltpersoner stilt opp gjennom mange år for europeiske gjester og bidratt med stort og smått, det være seg oppvask, transport eller søppeltømming, forteller Gabriella, som forsikrer at dugnadsånden lever i beste velgående i Langfjorden.

– Det ble også flere ganger underveis i seminaret bemerket fra deltakerne hvor imponert de var over at folk i bygda hjalp til med alt, noe mange ikke var vant med fra sitt lokalmiljø. Ved å gi bygda en annerledes torsdagskveld ønsket jeg å gi noe tilbake til bygda som takk for mange år med frivillig innsats, forteller hun.

Deltakerne laget stands og utstillinger fra landene sine og stod klare til å ta imot nysgjerrige langfjordinger. Totalt var det omlag 30 langfjordinger innom samfunnshuset. Her fikk de en smak av Hellas, Kroatia, Portugal, Italia og Spania i form av nasjonale spesialiteter, bilder, musikk og dans.

Fra Italia bød de på Taralli, Crostata, bruschetta og formaggio Italiano

Deltakerne fra Hellas hadde med seg Olivenolje og brød, oliven, hjemmelagde søtsaker, Pasteli, Kritsinia, nøtter og sjokolade

Fra Kroatia fikk Langfjordingene smake Prsciutto (skinke), bajadera (sjokolade) og Dorina kjeks

Fra Spania hadde de med seg Mojo Picón (sterk saus) fra Kanariøyene. Idiazabal ost fra Baskerland og fra Andalucia jamon serrano (syltetøy)

Lokalbefolkningen stilte med blant annet bløtkake, ostekake og lefser.

Europeisk ungdom fikk øyne og ører opp for lokale artister. Fra Huset i Alta kom både Kristoffer Kar og Stuck in North.

De ga både deltakerne og bygdefolket en flott opplevelse. – Kristoffer kom med seg selv og gitaren sin – og for en stemme, sier Gabriella Ottesen, takknemlig for besøket.

Da guttene i Stuck in north kom på steg temperaturen atskillige hakk på samfunnshuset i Langfjord og det ble både dansing og hopping til musikken fra lokale helter. Kulturell forbrødring, i ordets rette betydning.