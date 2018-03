Kraftig økning for Altaposten

nyheter

Etter mange år med fallende opplag og færre abonnenter, peker pilene oppover for Mediehuset Altaposten. Pluss 375 aviser hver eneste dag i 2017 betyr en økning på omlag 10,1 prosent, et tall man ikke våget å tro på for ett år siden. Det gir optimisme og viktige brukerinntekter når reklamekronene blir færre.

Skyldes plussing

– Det er fantastiske tall. For første gang siden 2009 har vi en økning. Det skyldes utvilsomt plussing av innhold, som gjør at mange kunder vender tilbake og ønsker et komplett tilbud, sier ansvalig redaktør Rolf Edmund Lund, som gleder seg over at trenden også er tydelig hos konkurrenten Finnmark Dagblad som øker opplaget med 12 prosent. Begge avisene er på topp ti over opplagsøkning her til lands. 105 aviser går i pluss.

Tallene som brytes ned hos Altaposten viser at leserne og brukerne ønsker god journalistikk.

– Journalistene våre lager gode og grundige reportasjer om det som skjer i Alta-regionen, både når det gjelder næringsliv, politikk, kultur, sport – og ikke minst hverdagen til innbyggerne, sier Lund, som mener at de som vil være opplyst om hva som skjer i Alta & omegn trenger den lokale mediekanalen med avis, nett, radio og tv-bilder.

– Selv om papiravisa er på vikende front over hele verden, jobber vi samtidig knallhardt for å lage tre gode og fyldige utgaver som demper nedgangen, i tillegg til at mange ser fordelen i å laste ned e-avisa allerede klokka to, tilføyer Lund.

Rammer gratistrafikk

«Plussing» er imidlertid ikke uten bakdeler.

– Det rammer naturligvis gratistrafikken, noe vi også ser på lesertallene på nett. Selv om vi ikke er blant de avisene som plusses mest, er det dem som føler seg ekskludert. Fokuset på klikk er byttet ut med lojalitet og et ønske om å tilby eksklusivt stoff til de som betaler for innholdet. Det er helt nødvendig for bærekraften i medieverden, forklarer Lund.

– De totale lesertallene for papir, nett og mobil har svingt mellom 18.000 og 20.000 i lang tid, så det er veldig stabilt. Vi fikk et løft i høst, men har plusset flere saker siste halve året. Det vil man se på disse tallene, påpeker redaktøren.

– Er det andre vanskelige sider med denne utviklingen?

– Det er en utfordring for mediehusene, all den tid det må gjøres tøffere prioriteringer av hvilke saker som skal plusses. Vi ønsker jo å være synlig og tilgjengelig. Hendelsesnyheter er gjerne gratis, det samme gjelder informasjon og ytringer som oppfattes som allmenne i et demokrati, men dette er heller ikke hugget i stein. Prosenten som plusses øker. Det var jo heller ikke slik før, at deler av papiravisa var gratis. Journalistikken må finansieres, påpeker Lund.

En annen trend som er sterk, er streaming av fotball, sport, kultur, seminarer, pressekonferanser og hendelser, også det på pluss.

– Her var Altaposten ekstremt tidlig ute på grunn av kompetanse på tv-bilder, men nå er omtrent alle mediehus offensive her. Det gir raskere journalistikk, men min lille bekymring er at mediene nøyer seg med å filme det som skjer, uten å lage journalistikk eller kommentarer parallelt. Da forsvinner litt av helheten, så vi trenger en balanse her, mener Lund.

Her er tallene for Finnmark

Altaposten 4.106 (+375)

Avvir 1.034 (+3)

FD 6.058 (+651)

Finnmarken 5.142 (+203)

Finnmarksposten 1.118 (-58)

Hammerfesting 1.259 (+14)

Kronstadposten 1.653 (+73)

Kyst og fjord 1.912 (-20)

Sagat 2.942 (+14)

Sør-Varanger avis 2.945 (-233)

Østhavet 1.321 (-105)