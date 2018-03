Gir ut sterk film på Verdens nyredag

nyheter

8. mars er noe mer enn kvinnedagen. Det er også verdens nyredag, er påminnelsen fra Alf Birger Olsen, leder for Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) i Finnmark.

De slår to fluer i et smekk. Sammen med Norsk nyremedisinsk forening bruker de denne dagen til å fokusere på nyresykdom hos kvinner.

– I den forbindelse vil det 8. mars bli sluppet en kortfilm "Mamma skal få nyren min” i sosiale medier. Fra oss i LNT- Finnmark er det også viktig å understreke at historien til Elin og Mette ikke er helt enestående. Det er ikke uvanlig at foreldre gir ett av sine to friske nyrer til sine barn, eller omvendt, forteller Olsen.

Filmen er skapt av regissør Harald Herland, der Elin mottok nyre fra datteren Mette.

Budskapet treffer et viktig skjæringspunkt, ettersom Verdens Nyredag og kvinnedagen i år faller på samme dag. Filmens økonomiske midler er blant annet skaffet gjennom søknad til ExtraStiftelsen, via Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

– Dette er en sterk historie om mor og datter. Filmen gir oss et godt innblikk i hvordan en transplantasjon med levende giver av nyre foregår. Det vil være et enormt behov for flere slike historier i fremtiden, sier nestleder Nina Roland i LNT.

På verdensbasis blir det anslått at om lag 600 000 kvinner dør av kronisk nyresykdom hvert år, hvilket utgjør den åttende vanligste dødsårsaken globalt.

Se utdrag fra kortfilmen her. (Fra Youtube)