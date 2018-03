Enige om å reparere Fefo-tabbe

nyheter

Sametinget skulle etter planen oppnevne ny styreleder for Fefo ved siste korsvei, men i stedet endte det opp med at Raymond Robertsen fortsatte som styreleder.

Forholdet mellom NSR og Ap har vært på frysepunktet etter den pinlige blemmen tidligere i vinter.

Nå er de to partiene enige om å styrke både dialogen og profesjonaliseringen. Det er også enighet om, at når Sametinget har styreleder, bør denne komme fra flertallsgrupperingen, heter det i en pressemelding.

Partene er også enige om at de vil be om en ny konstituering av Fefo-styret, uten at det er avklart om dette er en mulighet.

Ifølge Sagat er det klart at partiene går for Máret Guhttor som kandidat til styreledervervet ved en ny konstituering, eventuelt neste gang valget skal foretas i 2020.