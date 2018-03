Blir ikke godkjent

nyheter

Kommunaldepartementet har besluttet å ikke gi offentlig godkjenning av kvenenes flagg.

Norske Kveners Forbund og Kvenlandsforbundet søkte tidligere i vinter om offentlig godkjenning av flagget. Nå har de fått svar, melder NRK.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer at de anser at det ikke er nødvendig å gi en offentlig godkjenning ettersom organisasjoner og andre står fritt til å bruke flagget uten at det foreligger en slik godkjenning. Departementet viser også til at kommuner i noen sammenhenger kan flagge med andre flagg enn det norske og det samiske.

Ifølge NRK har flere kommuner bestemt seg for å heise flagget på kvenfolkets dag, 16. mars. Enkelte kommuner gjorde også dette i fjor.

Norske kveners Forbund besluttet i fjor å anerkjenne et felles flagg for kvenene i Norge etter forslag fra Kvenlandsforbundet.

Flagget er designet av Bengt Johansson-Kyrö fra Nord-Sverige. Det har mørkeblå bakgrunn og en gul solblomst i en rød sirkel.