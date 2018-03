– Finnmark bør bli egen stat, mener redaktør

nyheter

Den massive motstanden i Finnmark mot å bli slått sammen med Troms får Ságat-redaktør Geir Wulff til å slå fast at Finnmark vil greie seg utmerket på egen hånd.

– Finnmark er et enormt geografisk område med rike naturressurser, både på land, i havet og under havet. Vi har en enorm økonomisk sone i Barentshavet. Vi er uten tvil den rikeste delen av Norge. Det er vi som bidrar mest til AS Norge, sier Wulff til NRK.

Aller helst ser han at Finnmark får fortsette som et eget fylke. Men blir tvangssammenslåingen med Troms en realitet, bør Finnmark heller skilles ut som en egen stat, ifølge redaktøren.

Etter at årsmøtet i Finnmark Ap i helgen sa nei til sammenslåingsavtalen med Troms, er det også flertall for å vende tommelen ned i fylkestinget neste uke. Dermed havner saken i retur på kommunalminister Monica Mælands (H) bord.

