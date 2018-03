Sprer kunnskap om skredfaren

nyheter

Lykkeligvis gikk det ingen liv i skredet som nylig ble utløst i Langfjorden, men siden 1973 har 230 mennesker omkommet.

– Snøskred er en alvorlig trussel mot liv og helse, heter det i en pressemelding fra UIT Norges arktiske universitet, som onsdag kveld arrangerer et seminar i Alta om det aktuelle temaet. Det skjerpå City scene.

Målsettingen er å spre kunnskap om snøskred til de som ferdes på ski og snøscooter

Statistikken er klar.

– De fleste dødsulykkene skjer i Nord-Norge (62%).

– Skredulykkene rammer først og fremst mennesker som står/går på ski eller kjører snøskuter.

– Ca. 90 prosent av de omkomne har selv utløst skredet, eller det har blitt utløst av noen i gruppen vedkommende var på tur sammen med.

– Det er menneskelige vurderinger og beslutninger forut for ulykken som er den utløsende årsaken til at skredet går.

UiT har opprettet et tverrfaglig, nasjonalt kompetansesenter med navnet CARE, som betyr Center for Avalanche Research and Education. Det er de som står bak seminarrekken som skal forebygge ulykker.

Instituttleder Carsten Rolland ved Idrettshøgskolen i UiT skal presentere det nasjonale senteret, mens Bjørn Michaelsen fra Alta folkehøgskole skal ta for seg hva vi egentlig gjør i skredterreng. Kollega Bjørnulf Håkenrud fra skolen er også skredobservatør for NVE og vil ta for seg informasjonskanalen varsom.no. Prosjektleder Jan Arild Hansen fra NVE kommer også for å snakke om skredkursene som er inkludert i scooterlappen.

– I etterkant legger vi opp til debatt og tilbakemelding fra publikum, heter det i pressemeldingen.